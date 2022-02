Dove vedere la partita del Milan in TV stasera?

Stasera alle ore 21 andrà di scena la partita Milan-Lazio di Coppa Italia. Dove si potrà guardarla in TV?

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere a tutti i tifosi rossoneri dove poter guardare Milan-Lazio di stasera in TV. “Milan-Lazio è ormai un classico di Coppa Italia. 21 i precedenti, compresi quelli nelle Semifinali delle edizioni 2018/19 e 2017/18 nei quali è stato segnato solo un gol (da parte di Correa). Una qualificazione a testa, per i rossoneri nel febbraio 2018 dopo un doppio 0-0 e il rigore decisivo di Romagnoli. I biancocelesti assomigliano a una "bestia nera" nelle competizione: il Diavolo ha vinto solo uno dei nove confronti più recenti contro la formazione romana (3N, 5P)”.

“Milan-Lazio sarà trasmessa in Italia in esclusiva da Canale 5. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste a caldo e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App”.