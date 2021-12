Milan, dopo il rinnovo di Leao arriva quello di un altro titolare

Il Milan è pronto a prolungare il contratto a un altro titolare della formazione di Pioli, dopo l’accordo raggiunto con Leao.

A gennaio il Milan non penserà soltanto ad acquistare nuovi rinforzi, ma anche a tutelare i propri titolari. Obiettivo della società è allungare il contratto a tutti quei giocatori che si sono rivelati fondamentali per la formazione di Pioli. Secondo quanto riferito da Il Giornale, il primo passo per i diavoli è allungare il contratto a Rafael Leao. È notizia di ieri che la dirigenza avrebbe trovato l’accordo con l’agente dell’attaccante. Per il portoghese è previsto un prolungamento di due anni e uno stipendio di 4 milioni (il triplo dell’ingaggio attuale).