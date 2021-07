Dopo Pellegatti, anche Sky conferma: “Nessun interesse”

Carlo Pellegatti prima e Sky Sport poi hanno parlato dell'ultimo rumors di mercato relativo al Milan definendolo una bufala

Un'interesse che non trova conferme. A riportare l'ultim'ora è Sky Sport che sottolinea come il Milan abbia solamente chiesto informazioni sul classe 2001. A bloccare l'interesse è la richiesta da 18 milioni del club russo. Tra l'altro sul giocatore ci sarebbe, sempre secondo l'emittente satellitare, l'interesse degli inglesi del Tottenham.

Ma il primo a non credere all'interesse per Khvicha Kvaratskhelia è stato il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegati che ha bollato, in un video sul proprio canale YouTube, la notizia come "bufala". Ecco l'intervento completo: "La bufala della giornata è relativa a Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano del Rubin Kazan non interessa al Milan. E' un giocatore interessante ma fino da ieri avevo dei dubbi. E' un giocatore che gioca soprattutto a sinistra dove il Milan è ben posizionato ed è extracomunitario quindi andrebbe a occupare l'eventuale casella di Kaio Jorge".