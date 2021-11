Dopo il film, arriva il libro di Ibrahimovic. Lo annuncio lo svedese su Twitter

Zlatan Ibrahimovic, con un post su Twitter, ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro "Adrenalina" edito da Cairo Editore

Come è noto lo svedese non hai esternato le sue emozioni, ma questo non vuol dire che l'essere appellato dai tifosi come "zingaro" non lo rende felice. L'ultimo episodio, ad esempio, è stata la partita contro la Roma all'Olimpico. Lo svedese ha risposto sul campo segnando e portando le mani alle orecchie per sentire i tifosi avversari. E per questa esultanza fu anche ammonito. Su quanto successo Ibrahimovic recentemente ne parlò così ai microfoni di Amazon: “Quando sono in campo, sentire di essere amato mi dà una carica impressionante. Ma anche l’odio mi trasmette tanto. Quando mi fanno incazzare, vado a un livello superiore: sono più attento, più concentrato, più forte, più desideroso di dimostrare qualcosa. Se mi odiano, mi migliorano. Per questo, partite come i derby mi caricano a mille e mi riempiono di una rabbia speciale che mi porta più in alto. Ma oggi ho molto più controllo di un tempo, quand’ero giovane. Anche perché i figli mi hanno dato una calma e un ritmo che prima non avevo. Fino alla nascita del primo, portavo in casa il calcio e tutta la mia rabbia. Poi sono cambiate le cose. Tornavo a casa, guardavo i bimbi e dimenticavo tutto. Ecco, loro sì che mi hanno rovesciato. Sono entrati nella mia vita e il calcio all’improvviso ha smesso di essere la cosa più importante. Contava solo che stessero bene”.