Donnarumma: “Vengo da un periodo difficile. Critiche? Mi faccio una risata”

Le parole del portiere del PSG ex rossonero, Gianluigi Donnarumma, dopo la vittoria sul Manchester City.

SULL'ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE - Ho sognato per tanto tempo una serata così e alla fine ce l'ho fatta. Questa per me è stata una gioia immensa. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine. Non vengo da un periodo facile, ma grazie a chi mi è stato vicino sono riuscito ad uscirne.