Donnarumma sul suo addio: “Vita fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse”

Le parole dell'ormai ex estremo difensore rossonero a proposito dell'addio al club che lo ha fatto esplodere.

Intervistato dal Corriere dello Sport, GigioDonnarumma ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il club rossonero: "Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Il Milan ancora oggi mi emoziona, ho grande rispetto per le persone che vi lavorano e per i tifosi. Ma la vita è fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse. Del Milan resterò per sempre tifoso. Otto anni non si dimenticano, ma avevo bisogno di cambiare per crescere, per migliorare e diventare il più forte. Avvertivo la necessità di nuovi spazi, di nuove realtà".