Donnarumma si complica: Raiola chiede una super commissione

Le ultime novità sul possibile rinnovo di contratto con il Milan da parte dell'estremo difensore, Gianluigi Donnarumma.

LA RICHIESTE DI RAIOLA - Come accadde ai tempi del duo Fassone-Mirabelli, superare le resistenze di Mino Raiola, non è facile. L'agente di Donnarumma infatti ontinua a chiederne almeno 10 per il suo assistito. Ma gli ostacoli non finiscono qui: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Raiola avrebbe chiesto una maxi commissione (si parla addirittura di 20 milioni). Insomma, un ennesimo smacco che rischierebbe di far saltare i piani della dirigenza e chiudere definitivamente la porta al rinnovo della stella più luminosa, ad oggi, della firmamento rossonero. Da definire anche la lunghezza del nuovo legame: secondo l’agente di Gigio, che vorrebbe inserire anche una clausola rescissoria relativamente bassa, non si deve andare oltre un biennale, mentre la società milanista firmerebbe volentieri per altri cinque anni.