Branchini: “Donnarumma al PSG è stata una forzatura enorme”

Il noto procuratore Giovanni Branchini ha parlato ieri a “Calciomercato l'Originale” su Sky Sport. Le sue parole.

“Se è colpa degli agenti? Ultimamente c’è la tendenza a colpevolizzare gli agenti per la scelta di alcuni calciatori di andare via a fine contratto, non è una tendenza degli agenti ma è dovuta alla depressione del mercato e alla crisi economica che si accompagna alla pandemia. Moltissimi giocatori arrivano a fine contratto ma non perchè ci siano delle strategie particolari. Sono la punta dell’iceberg di un fenomeno che si acuito in questi ultimi due anni e che vedremo continuare. In un mondo che fu queste cose avevano una valenza ma oggi lo stesso atteggiamento spietato c’è da parte dei club nei confronti di giocatori che magari sono cresciuti nelle proprie fila, si sono infortunati, hanno giocato, sono rimasti, il discorso delle bandiere va interpretato in entrambe le direzioni non soltanto in una direzione è il calcio di oggi, è un calcio che purtroppo dal boom economico in poi ha lasciato un percorso per infilarsi in un altro che purtroppo secondo me non sta portando a grandi risultati. Ha atto danni agli stessi calciatori”. Queste le parole del noto procuratore Giovanni Branchini che ha parlato ieri a “Calciomercato l'Originale” su Sky Sport.