Donnarumma padre: “Gigio dispiaciuto per la sconfitta. I fischi?”

Ecco le parole del padre di Donnarumma, Alfonso, a La Repubblica sui fischi che San Siro ha regalato al figlio Gigio

Mino Raiola, ai microfoni de Il Corriere dello Sport, è stato molto duro sui fischi che San Siro ha dedicato al suo assistito, Gigio Donnarumma: "Sono disgustato dai fischi a Gigio e adesso mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo". Parole molto dure che precedono di poco quelle di Alfonso Donnarumma, ovvero il padre dell'ex estremo difensore rossonero.

SULLA CONSTESTAZIONE E I FISCHI DI SAN SIRO - “Gigio va per la sua strada senza lasciarsi condizionare da nulla. Ed è più forte di quei fischi. Sono cose che succedono, non c’è niente da dire. Speravo che non accadesse, anche se un po’ me lo aspettavo. Gigio stava giocando in Nazionale, non in una squadra di club. La Nazionale è di tutti. Non c’è cosa più bella che fare il tifo per la maglia azzurra, al di là della passione per la squadra del cuore”.