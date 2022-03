Ordine: “Gigio? Chissà se la famiglia ha capito di averlo messo nelle mani errate”

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato di Gianluigi Donnarumma durante la rubrica di “derbyderbyderby”

“Ai tempi di Milanello, lo hanno protetto e coccolato. Appena è uscito dalla comfort zone si è smarrito dinanzi alle prime curve a gomito. Probabilmente anche la perdita di un allenatore non gli ha fatto fare passi avanti. Ha preso qualche chiletto in più, conseguenza del fatto che non ha giocato da titolare ma ha dovuto penare in panchina. Non è diventato un brocco all’improvviso, ha conservato il talento, ha perso lo smalto. E chi l’ha portato nel posto sbagliato al momento sbagliato dovrebbe essere chiamato a rispondere del misfatto". Queste le parole in esclusiva a “derbyderbyderby” dove ha parlato il noto giornalista Franco Ordine sul portiere italiano ed ex Milan Gianluigi Donnarumma.