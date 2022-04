Donnarumma: “L’uscita dalla Champions una delusione, ci rialzeremo”

L'ex portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma ha parlato ai canali ufficiali del club francese. Le sue parole

In esclusiva ai canali ufficiali del club francese del Paris Saint Germain ha parlato Gianluigi Donnarumma che sulla stagione dei parigini ha detto: “ Dobbiamo concludere questa annata nel migliore dei modi, dando a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia e qualcosa per cui tifare. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid è stata dura, molto dura. Capiamo il malcontento dei tifosi ma questo fa parte del calcio. Dobbiamo andare avanti”.

“Sarebbe il decimo titolo nella storia del club. Per noi è importante finire bene e vincere il campionato, ci sono otto sfide da giocare con la massima attenzione. Daremo il massimo, sono tutte finali e le dovremo affrontare al 100% per vincerle. Sarà una battaglia fino alla fine, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo per noi stessi e per i tifosi che ci sostengono sempre”. Queste le parole di Gianluigi Donnarumma in esclusiva ai canali ufficiali del club francese del Paris Saint Germain.