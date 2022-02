Donnarumma: “Sono andato al PSG perché mi hanno fatto sentire importante”

Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma ha parlato al Telegraph. Sentite le sue parole

In esclusiva al The Telegraph ha parlato il portiere ex Milan ora al Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore della Nazionale italiana ha detto: "Al PSG mi seguivano da molto tempo, mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente davvero incredibile . C’è una squadra straordinaria, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino".

“Io ora vado avanti senza paura! Non permetto a niente e nessuno di influenzarmi. Sono totalmente concentrato sul gioco. Non penso nemmeno a chi stiamo affrontando. Questo è ciò che significa senza paura”. Queste le parole molto decise del portiere del Paris Saint Germain ed ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma in esclusiva al quotidiano francese del Telegraph.

In esclusiva a Radio Punto Nuovo ha parlato l'avvocato della Salernitana Francesco Fimmanò che sulla partita tra Milan e Salernitana in programma sabato sera ha detto: “Per me la Salernitana che ferma il Milan sarebbe l’apoteosi, la nascita di un gemellaggio con il Napoli. La mia impressione è che la Salernitana abbia un tipo di squadra per la quale non può portare a casa le vittorie sul modello Spezia, ad esempio. Con calciatori come Diego Perotti e Franck Ribery, ovvero di classe ma avanti con l’età, deve giocare all’attacco. Sono calciatori che hanno gli ultimi metri. La mia impressione è che la Salernitana debba giocarsi il tutto per tutto in ogni gara”. Queste le parole in esclusiva a Radio Punto Nuovo dell'avvocato della Salernitana Francesco Fimmanò in merito alla partita che i granata dovranno affrontare sabato sera contro il Milan di Stefano Pioli.