Miha: “Gigio ha sbagliato a lasciare il Milan, ma voi giornalisti troppo cattivi”

Sinisa Mihajlovic ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma in conferenza alla vigilia del match con la Fiorentina

“Voi giornalisti siete troppo cattivi, gli fate pagare tutto. Non ha fatto la scelta giusta ad andare via dal Milan, io gli avevo consigliato di restare”. Queste le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic su Gianluigi Donnarumma alla vigilia della partita tra Bologna e Fiorentina in conferenza stampa. Ricordiamo che il tecnico serbo fu proprio l'allenatore che lanciò il fortissimo numero 1 della Nazionale italiana. All'ora Gigio era un sedicenne e di lui non si conosceva ancora nulla. Poi in poco tempo si è preso il Milan e poi la ribalta. Ora Donnarumma è considerato da molti addetti ai lavori uno dei portiere più forti.

In esclusiva negli studi di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan che sulla corsa Scudetto si è così espresso: “La vittoria del San Paolo sul Napoli del Milan ha riportato i rossoneri non solo in testa, ma in auge. Per lo scudetto adesso vedo una lotta fra Inter ed i rossoneri, nonostante io avessi sempre propugnato il favore per il Napoli, i partenopei hanno fatto un autogol clamoroso perdendo in casa. Marzo è un mese crudele, può regalare qualche scivolone, ma penso che i rossoneri abbiano voglia di fuggire oggi”. Queste le parole in esclusiva negli studi di Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan che sulla corsa Scudetto si è così espresso.