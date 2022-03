Donnarumma: “Venire a Parigi era destino, Buffon mi ha caricato”

Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo trasferimento a Parigi. Le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Bein Sport ha parlato il portiere del Paris Saint Germain Ginaluigi Donnarumma. L'estremo difensore italiano sul suo trasferimento a Parigi ha detto: “Buffon mi ha detto di venire qui e di fare la storia di questo club. Il PSG non mi ha mai mollato, venire qui era il mio destino. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club ora”. Queste le parole del portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Bein Sport.

Gianluca Di Marzio ha invece parlato di mercato in entrata per il Milan

Il noto esperto di mercato per Sky Sport ha parlato di Renato Sanches e proprio ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Il Milan ha provato a prendere Renato Sanches a gennaio, ci riproverà nelle prossime settimane. Su Renato Sanches c'è anche la Juventus molto interessata, perché cerca un giocatore con quelle caratteristiche per aumentare ordine e fisicità in mezzo al campo. Sarà una bella sfida tra Milan e Juventus". Queste le parole del noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio su Renato Sanches, obiettivo sia della Juventus che del Milan.

Di Marzio ha poi parlato di due rossoneri in scadenza di contratto

"Né Romagnoli né Kessie hanno firmato con altri club. Una volta, quando c'era l'opportunità di firmare con altre squadre, subito ci si affrettava a siglare il contratto nuovo, ma ora altri giocatori firmano quasi a scadenza del contratto come accaduto con Donnarumma e Calhanoglu. Per Kessie la trattativa è interrotta: non ci sono stati più passi avanti per il rinnovo. Per l'ivoriano l'opportunità di andare a giocare col Barcellona lo affascina, sia a livello economico che di scelta. Kessie indirizzato verso il Barcellona. Il Milan ha dimostrato di saper andare anche oltre i giocatori che non rinnovano, sostituendoli al meglio come fatto quest'anno". Queste le parole di Gianluca Di Marzio.