Donnarumma : “Giocare a San Siro nel Milan mi ha aiutato a crescere”

Gigio Donnarumma ex portiere rossonero ha rilasciato un'intervista sul canale ufficiale del Psg, dove ha parlato anche di Milan.

Redazione Il Milanista

Gianluigi Donnarumma ex portiere rossonero, è tornato a parlare di Milan in una lunga intervista nei canali ufficiali del Psg. L'estremo difensore ha approfondito diverse tematiche, partendo da quelle attuali fino al suo passato con i diavoli. Dopo un'avvio di stagione nell'ombra di Navas, Gigio sta iniziando a ritagliarsi il proprio spazio. In queste prime giornate ha collezionato ben dieci gare condite da tre clean sheet.

Vediamo le parole del neo Campione d'Europa sui primi mesi in Francia: "Non è stato facile inizialmente” – “Conoscevo poche persone, ma adesso le cose vanno molto meglio e siamo un grande gruppo. Devo ammettere di essere stato accolto alla grande, sto imparando il francese. Ringrazio il preparatore dei portieri che mi sta aiutando molto. La tifoseria? E’ fantastica, mi ha subito fatto sentire a mio agio. Sono felicissimo qui, darò sempre il massimo per questa prestigiosa maglia”.

Il numero 50 parigino ha parlato successivamente delle sue qualità personali e della maturità acquisita negli ultimi anni :" “Qui siamo tutti dei leader, io mi sento un motivatore. Sono molto bravo a gestire la tensione e la pressione, non è stato facile giocare a San Siro a 16 anni. Questa è una caratteristica fondamentale per un portiere che vuole diventare tra i top al mondo. Nonostante l’altezza mi reputo molto veloce e agile”- "Sono orgoglioso di aver deciso di fare il portiere, così come mio fratello. Da piccolo ero molto piùspavaldo, giocare a San Siro nel Milan mi ha aiutato a crescere. Ora mi sento molto più responsabile, ho acquisito esperienza. Dagli errori non si può far altro che imparare, e adesso sono io ad aiutare i compagni più giovani”.