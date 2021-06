Donnarumma in Italia, via PSG

Ecco come Donnarumma potrebbe davvero finire a vestire la maglia rossonera

Redazione Il Milanista

Donnarumma, tra poco più di 15 giorni, non sarà più ufficialmente, un giocatore del Milan. La forbice tra la richiesta del suo procuratore Mino Raiola e l'offerta del club rossonero, nei panni di Maldini e Massara, era talmente ampia che alla fine la dirigenza ha preferito salutare il classe '99. Una scelta anche di principio: il Milan attuale è molto lontano dai fausti e dalle spese folli di quello berlusconiano e 10 milioni all'anno, sono sembrati davvero troppi per un club che è (e vuole essere) molto attento al bilancio.

Il futuro dell'azzurro Gigio è, con molta probabilità in Francia. Donnarumma infatti con molta probabilità firmerà il suo nuovo contratto con Paris Saint Germain. Una scelta che lascia qualche dubbio: Mauricio Pochettino tra le file dei suoi può contare già Navas, Rico, Areola, Innocent e Bulka. E se dovesse arrivare anche l'ormai ex rossonero sarebbero davvero troppi. E quindi sorge spontanea la domanda: "Ma Nasser Al-Khelaifi, che se ne fa di tutti questi portieri?". Ma soprattutto che Donnarumma va in Francia a fare il secondo di Navas? Difficile. Anzi difficilissimo.

Donnarumma nuovamente in Italia?

Ci sono dei rumors che circolano nell'aria già da qualche giorno: Donnarumma potrebbe andare in Francia restando in Italia. Ma anche "José Mourinho vuole Gigio". E in qualche modo questi sussurrii sono collegati. Ne è convinto L'Equipe che sottolinea come nel giro di pochi giorni verrà ufficializzato il passaggio al PSG del classe '99, ma il portiere della Nazionale azzurra di Roberto Mancini, sebbene sogni di giocare la Champions League, la prossima stagione potrebbe finire a giocare la Conference League con la Roma.

Il piano più probabile, all'ombra della Tour Eiffel, sarebbe dunque di assicurarsi immediatamente le prestazioni di Donnarumma e di girarlo in prestito per un anno a un club che possa garantirgli il posto da titolare. In questo modo il PSG avrebbe tutto il tempo di risolvere la questione inerente al sovraffollamento sulla linea di porta.