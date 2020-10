Donati: “Tante volte il Celtic colma il gap con lo stadio pieno, Celtic Park dà qualcosa in più e senza pubblico…”

MILANO – Queste le parole di Massimo Donati a TMW: “Tante volte il Celtic colma il gap con lo stadio pieno, Celtic Park dà qualcosa in più e senza pubblico il Milan avrà un grande vantaggio. Va detto che l’obiettivo principale della squadra di Lennon non è l’Europa League, bensì il campionato: quest’anno c’è la possibilità di centrare uno storico ten in-a-row, ossia vincere per il decimo anno consecutivo il titolo di campione di Scozia, cosa mai successa. Certo, in Europa vorranno fare bella figura ma dopo i derby giocate da entrambe le squadre il Milan può approfittarne”.