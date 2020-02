MILANO – Massimo Donati, ex calciatore italiano e attualmente vice allenatore del Kilmarnock, ha detto la sua a proposito della rosa rossonera, a suo dire mancante in alcuni aspetti. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan rimane il Milan e deve avere in squadra dei campioni con la c maiuscola. Ibra è uno di questi. Il Milan attualmente non ha molti campioni e per questo deve operare sul mercato per comprarli. Ne servirebbero 3 o 4”.