Donati: “Diaz? Tra le varie coppe ci sarà spazio per tutti. Sulla favorita..”

L’ex di Milan e Atalanta, oggi opinionista televisivo, Massimo Donati ha parlato ai microfoni di Mn per rispondere ad alcune domande in vista di Atalanta-Milan in programma domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium.

“Troppo presto per dirlo, è passata appena una giornata. Certo, il Milan ha cambiato pochissimo e quando mantieni l’intelaiatura vincente è un gran vantaggio. In aggiunta, la rosa è stata puntellata da giocatori funzionali con grande spirito combattivo e voglia di emergere. Ha tutto per stare in alto”.