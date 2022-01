Thiago Motta: “Dopo San Siro ho sensazioni positive, lavoriamo bene”

L'allenatore dello Spezia Thiago Motta è tornato a parare del Milan alla viglia della partita contro la Sampdoria.

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa e ha detto: "Dopo San Siro le mie sensazioni sono state positive, come quando abbiamo giocato bene ma non abbiamo ottenuto ciò che meritavamo. La vittoria è positiva, dà fiducia e dà consapevolezza: il lavoro fatto è quello giusto e ci dà fiducia per le prossime partite".

"Non vanno fatti processi. Tutti possiamo migliorare e rispetto moltissimo il difficile lavoro degli arbitri . Non sono stato d'accordo con certe decisioni loro, ma continuo a rispettarli".

"No, non deve accadere, dobbiamo stare attenti. Conosciamo le difficoltà che abbiamo passato per arrivare a questo momento. Non possiamo controllare tutto, l'entusiasmo all'esterno è buono ma noi dobbiamo pensare al nostro quotidiano, cercare di fare il nostro meglio e avere responsabilità lavorando. Siamo un gruppo serio, lavoriamo per il nostro obiettivo insieme". Queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. Thiago Motta che dopo la vittoria contro il Milan vuole ripetersi anche contro la Sampdoria.