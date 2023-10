Donadoni: “Mirante è preparato, ha l’esperienza per reggere l’impatto”

Roberto Donadoni ha parlato della sfida di questa sera tra il Milan e la Juventus, con i Diavoli in campo con Mirante

Questa sera il Milantornerà in campo dopo due settimane dall’ultima gara di campionato. I rossoneri non avranno a disposizione molti giocatori importanti, come il portiere Maignan (squalificato al termine della sfida contro il Genoa). A sostituirlo non ci sarà il secondo portiere Sportiello in quanto infortunato, bensì Antonio Mirante.

Le parole di Donadoni — Proprio del terzo portiere rossonero ha parlato il suo ex allenatore al Parma, Roberto Donadoni. Alla Gazzettadello Sportha rassicurato i tifosi rossoneri: "Antonio è preparato, sa interpretare bene il ruolo anche fuori dai pali. È un ragazzo discreto, fuori dal campo direi essenziale nella comunicazione, ma in partita si fa sentire e dirige con personalità. E ha tutta l’esperienza per reggere l’impatto di un Milan-Juve".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.