Donadoni: “Pioli ha grandi meriti ma dietro c’è il lavoro di tutti”

L'ex allenatore Roberto Donadoni ha parlato del Milan in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole

Roberto Donadoni ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ha detto: “ Probabilmente il Milan non è l’organico più completo, però ormai da anni dimostra grande continuità. E non rivedo in altri la stessa organizzazione, la stessa solidità: sono aspetti determinanti. Pioli ha grandi meriti ma dietro c’è il lavoro di tutti. E’ una questione di spirito, di unità: se anche a livello tecnico non sei il primo, il gruppo ti porta a dare qualcosa in più. Se l’allenatore crea empatia riesce a farsi dare qualcosa che va oltre le reali possibilità: oltre la tecnica, oltre la tattica, c’è l’empatia. Non avere impegni europei può essere un vantaggio. Da qui in avanti contano testa e carattere: il Milan ce l’ha".