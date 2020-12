MILANO – Il match di domenica sera del Milan contro la Sampdoria porta tanti ricordi ai tifosi rossoneri. L’ultima partita tra i due club risale al 6 gennaio 2020: ovvero l’ultima volta che il Milan non ha segnato in campionato: fu l’occasione per riabbracciare Zlatan Ibrahimovic ma anche per salutare Suso, che da lì a pochi giorni si sarebbe trasferito al Siviglia.