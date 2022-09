Domani a San Siro si sfidano le due migliori difese della passata stagione

Domani sera a San Siro scenderanno in campo le due migliori difese italiane dello scorso campionato. I partenopei in estate hanno perso Koulibaly, ma non hanno di certo perso solidità in difesa. La coppia Kim-Rrahmani infatti ha subìto finora cinque gol e ha mantenuto inviolata la porta azzurra in quattro gare disputate in questo inizio di stagione. Anche nel Milan c’è la coppia difensiva formata da Kalulu e Tomori che lo scorso anno ha fatto la differenza. Dopo aver concesso qualcosina alla fine della scorsa stagione, ora la coppia dei centrali è tornata ad essere solida.