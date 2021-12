Milan, domani riprendono gli allenamenti. Torna Giroud

Da domani il Milan inizierà a preparare lo scontro diretto contro i partenopei. Torna in campo Olivier Giroud.

Redazione Il Milanista

Il Milandeve ripartire. Non è più concesso perdere punti importanti per strada. I rossoneri nell’ultima giornata di Serie A sono stati fermati dall’Udinese, che ha ampiamente dominato la partita. I diavoli sono stati in svantaggio per tutto il match, con il pareggio che è arrivato solo nei minuti di recupero. Sembrava finita la partita, quando al 90’+2’ il solito Ibrahimovic prende palla e la spedisce in rete. Dalla Dacia Arena gli uomini di Pioli sono usciti con 1 punto e con la consapevolezza di dover dare di più.

L’obiettivo della società meneghina è vincere lo scudetto, per regalare questa gioia ai propri tifosi dopo anni di sofferenze. Ora i rossoneri hanno un vantaggio rispetto a tutte le avversarie. Il Milan infatti è l’unico club a essere fuori dall’Europa e così ha soltanto il campionato a cui pensare. Il primo posto in classifica dista soltanto 1 punto e ogni gara sarà fondamentale. C’è da battere infatti una vasta concorrenza, con le squadre agguerrite come non mai.

La prossima sfida per i diavoli sarà lo scontro diretto contro i partenopei, in programma domenica alle 20:45. Entrambe le formazioni hanno assenze importanti, ma cercheranno di realizzare la miglior prestazione della stagione. Il Milan inizierà a preparare il big match domani mattina, dopo due giornate di riposo. C’è una buona notizia per mister Pioli:domani tornerà ad allenarsi Olivier Giroud. Il francese è fuori da tre settimane, da quando è uscito infortunato dal match contro l’Atletico Madrid del 24 novembre. L’attaccante tornerà a disposizione per la gara di domenica sera, anche se partirà dalla panchina. Diversa è invece la situazione di Davide Calabria. Il difensore ha ancora bisogno di qualche altro giorno di riposo e molto probabilmente tornerà a disposizione nella prossima settimana, per la sfida contro l’Empoli. Stesso discorso per Rafael Leao, che spera di tornare in campo prima della fine dell’anno.