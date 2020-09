Domani incontro per Ajer. Ma…

MILANO – Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore da regalare a Stefano Pioli. Tra i nomi che circolano dalla parti di via Aldo Rossi c’è anche quello di Krisstof Ajer del Celtic. Il club scozzese, per lasciare andare il proprio gioiello chiede 20 milioni, ma la cifra si può ampiamente limare. Domani, prima del match contro il Bodo, la dirigenza rossonera incontrerà, secondo quanto riportato da “TuttoSport” l’agenzia che cura gli interessi del classe ’98. Il quotidiano riporta anche che quello di Ajer non è il nome preferito da Maldini. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra enorme novità in casa Milan. Nuovo ribaltone totale, sta circolando una voce pesantissima: possibile clamoroso ritorno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA