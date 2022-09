Origi non partirà per Genova, ecco il motivo dell’ assenza del belga

Brutte notizie in casa Milan, Divock Origi salterà la sfida di questa sera per un problema fisico di natura muscolare.

Brutte notizie in casa Milan, Divock Origi salterà la sfida di questa sera per un problema fisico di natura muscolare. Al termine dell' allenamento pomeridiano di ieri, il centravanti belga ha accusato un fastidio: un affaticamento, nulla di grave, ma che lo costringerà a rimanere a casa e non partecipare alla trasferta di Genova contro la Sampdoria.

Il Milan a Genova (ore 20.45) prova a proseguire l'inseguimento all'Atalanta capolista. Per l'occasione Pioli cambia un elemento per reparto dando spazio a Kjaer, Pobega e Giroud. Sulla trequarti ballottaggio Brahim Diaz-De Ketelaere. In casa Samp recuperano Murillo e Ferrari che guideranno la difesa, buone notizie anche per quanto riguarda Quagliarella che aveva un problema alla schiena. Sarà in panchina. La possibile novità potrebbe essere rappresentata dall'inserimento dal 1' a destra a centrocampo di Gabbiadini al posto di Leris.