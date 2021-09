Problemi e disservizi col calcio in streaming: ecco come ottenere i rimborsi

La trasmissione delle partite di calcio in streaming non sta dando i frutti sperati, tanti i problemi riscontrati

Redazione Il Milanista

Non c'è pace per i tifosi, che vorrebbero godersi le partite della squadra del cuore sul divano di casa propria. Finalmente si è potuti tornare allo stadio, anche se in misura ridotta rispetto alla massima capienza, ma la maggior parte dei supporter delle varie compagini, segue i match di campionato e delle coppe sul televisore del proprio salotto.

Dopo le innumerevoli segnalazioni degli utenti di DAZN, indispettiti dai continui problemi sulla piattaforma streaming (che si tratti di interruzioni o di rallentamenti del server), anche per quanto riguarda Infinity+ è scoppiato un putiferio. Ieri due squadre italiane sono scese in campo per la partita d'esordio dei rispettivi gironi. Si sono riscontrati disservizi sia per la gara della Juventus a Malmo che per quella dell'Atalanta con il Villareal. La pillola è stata indorata dal fatto che la partita dei bianconeri era trasmessa anche in chiaro su Canale 5, mentre quella della Dea era possibile visionarla su Sky.

Vi riportiamo per intero il comunicato di Codici (Centro per i diritti del cittadino):

"Codici: dopo Dazn, problemi anche per Infinity+ con la Champions League.

Basta scuse, rimborso immediato e interventi urgenti per migliorare il servizio

Uno strazio senza fine. Il tanto decantato calcio in streaming si sta rivelando un incubo

per i consumatori, costretti a guardare, si fa per dire, le partite della propria squadra del

cuore tra improvvisi blackout, segnale scadente e messaggi di errore. Dopo Dazn, ora

è la volta di Mediaset Infinity+, che ha avuto problemi nella giornata di ieri, tanto attesa

per via dell’esordio della Champions League. I disservizi hanno riguardato le partite

Malmo-Juventus, con i disagi compensati dal fatto che la gara era trasmessa in chiaro

su Canale 5, e Villareal-Atalanta, che aveva invece come alternativa un’altra tv in

abbonamento, Sky.

“Le scuse di Mediaset non ci interessano – afferma Ivano Giacomelli, Segretario

Nazionale di Codici – e nemmeno le spiegazioni tecniche, perché non è possibile che

gli appassionati di calcio debbano trasformarsi in esperti informatici per capire come

riuscire a vedere una partita in santa pace, senza interruzioni di segnale. Questa volta,

tanto per cambiare, il problema non è stato causato dall’azienda principale e sarebbe

dovuto ad un sovraccarico della rete provocato dall’elevato numero di connessioni.

Alle scuse, è seguito l’annuncio di Mediaset del prolungamento di 15 giorni della

scadenza del mese di fatturazione di Infinity+. L’azienda non pensi di cavarsela così,

dando le briciole agli abbonati.

Gli utenti hanno il diritto di usufruire di un servizio,

non di un disservizio che li pianta a metà partita, senza soluzioni alternative. Stiamo

raccogliendo le segnalazioni dei consumatori, come per Dazn e con lo stesso obiettivo:

il rimborso, serio, per i disagi. E continueremo a vigilare, considerando che questa sera

su Infinity+ andrà in onda una partita attesissima dai tifosi, il ritorno in Champions

League del Milan, tra l’altro in uno stadio iconico come l’Anfield di Liverpool”.

Gli abbonati di Infinity+ alle prese con disservizi nella visione delle partite possono

rivolgersi all’associazione Codici, facendo una segnalazione al numero 06.55.71.996

oppure all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.

Roma, 15 settembre 2021"