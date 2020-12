Diogo Dalot verso una maglia da titolare

MILANO – Domani sera il Milan affronterà il Celtic per la quinta giornata di Europa League. Un match da non sottovalutare per i rossoneri che ancora non hanno la qualificazione ai sedicesimi di finale. Per il match Pioli, risultato finalmente negativo al tampone, può contare una panchina lunga e di pari livello ai titolari. In difesa potrebbe tornare titolare Diogo Dalot. Il portoghese ha convinto tutti, ma al momento si è trovato davanti un Davide Calabria in ottima forma. L’ex Manchester United ha un’occasione d’oro sia per creare qualche dubbio di formazione a Pioli, ma anche per convincere la dirigenza rossonera a trattare il suo riscatto.