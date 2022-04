Dinamo Kiev: annunciate amichevoli per la pace, una sarà contro il Milan

Un gesto simbolico ma il mondo del calcio c’è e si è mosso tanto nelle ultime settimane per lanciare un messaggio di unione e supporto nei confronti della popolazione ucraina che sta vivendo una terribile tragedia. Stavolta i segnali...

