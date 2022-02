Diego Lopez su Tonali: “Ragazzo eccezionale, non mi sorprende”

L'ex tecnico del Brescia Diego Lopez ha parlato di Sandro Tonali a Tutto Mercato Web. Sentite le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web è intervenuto l'ex tecnico del Brescia Diego Lopez che sul rossonero Sandro Tonali ha detto: “Ha ancora tanti margini di miglioramento. Ha un potenziale enorme. Ed è un ragazzo eccezionale. Dopo gli allenamenti rimaneva sempre a calciare e cercava di migliorarsi. Continuerà a crescere. Non mi sorprende”. Queste le parole di Diego Lopez in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web su Sandro Tonali.

Dopo la prova opaca di ieri sera il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parlato di Carlo Ancelotti e attraverso il suo profilo Twitter ha detto: “Imbarazzante e provinciale la modalità di gioco del Real Madrid di Ancelotti . Sembrava una provinciale in trasferta. Come il suo allenatore che, oramai, vive di gloria passata”. Queste le parole del noto giornalista Paolo Bargiggia che ha parlato di Carlo Ancelotti attraverso il suo profilo Twitter commentando la prova opaca del suo Real Madrid. Blancos che nella serata di ieri hanno perso contro il Paris Saint Germain per una rete a zero giocando però una gara troppo brutta per essere vera. Prestazione difensiva che per poco non permetteva ad Ancelotti di portare a casa un pareggio senza però creare mai pericoli dalle parti di Donnarumma.