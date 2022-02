Dida: “Maignan vuole crescere molto. Ibra? Ti fa lavorare di più”.

Ecco le parole dell'ex portiere del Milan Nelson Dida. L'eroe di Manchester è ora uno dei preparatori atletici del club rossonero

INIZIO CARRIERA - "Ho iniziato la mia carriera in una squadra piccolissima. Non avrei mai pensato di arrivare al Milan. Già uscire da quella piccola città era impensabile. Quando sono arrivato al Milan non è stato facile all'inizio. Anche perchè quando mi hanno preso mi hanno mandato in prestito al Lugano e al primo allenamento ha nevicato. Io non avevo mai visto la neve, mi sono anche chiesto cosa ci facevo lì. Era tutto strano per me, però erano difficoltà che dovevo affrontare. Mi sono serviti quei mesi al Lugano, vivevo a Milano con Ronaldo anche se lui giocava all'Inter".