Dicono sul Milan: parola agli esperti e ipotesi sul futuro del girone

Alessandro Costacurta ha commentato la sfida tra Liverpool e Milan, parlando della prestazione dei rossoneri: “Io non ho visto tutta questa bella partita del Milan. Credo sia stato dominato e sia stato sotto pressione per settanta settantacinque minuti, nonostante dieci ottimi minuti nel primo tempo. Ad un certo punto puoi perdere la lucidità ed è facile sbagliare. Io credo che la vittoria del Liverpool sia strameritata e credo che avrebbe meritato anche un gol in più. Secondo me il Liverpool è molto più forte del Milan. C’è lo spazio per diminuire questa differenza, ma credo sia ancora molto ampia”.

Paolo Condò ha commentato la prestazione del Milan nel match contro il Liverpool a Sky Sport 24: “Il girone del Milan resta difficilissimo, non c’è dubbio, com’è normale che sia partendo dalla quarta urna. A furia di subire, subire e il Milan poteva fare come il pugile che ha preso tanti punti, respirando per pochi secondi. Poteva essere prezioso questo atteggiamento. Partite del genere in Serie A capitavano più volte, adesso non succedono più in Italia. Può perdere delle partite ma batoste come queste non capitano spesso in campionato. I passi in avanti sono stati tanti e anche importanti”