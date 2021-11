Dicono di M…ilan – Le parole del 5 novembre

Ecco le parole della giornata sull'universo rossonero raccolte nella nostra rubrica Dicono di M...ilan

THOMAS HELVEG A RADIO ROSSONERA - “Calabria mi piace molto, è cresciuto tanto. Tempo fa sembrava un ragazzo timido per come giocava, ora si fa vedere, prende responsabilità, sa difendere e sa anche spingere sulla linea di fondo".

IL MILAN SUL PROPRIO SITO INTERNET - COMUNICATO UFFICIALE: RIMANTĖ JONUŠAITĖ

L'attaccante lituana ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024

AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Rimantė Jonušaitė.

L'attaccante lituana, proveniente dal FK Gintra, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024 e vestirà la maglia numero 21.

MARCO PAROLO A IL CORRIERE DELLO SPORT - "Il derby lo vincerà il Milan. Inzaghi? È stata una sorpresa vedere quanto è migliorato in cinque anni alla Lazio. Resistere così a lungo in un ambiente complicato come quello di Roma non era facile, ma lui ci è riuscito e ha portato avanti un ciclo importante fatto anche di trofei vinti. Pioli? Se penso da allenatore, il suo calcio lo trovo più dinamico e vario. Quello di Inzaghi è solido, ma più lineare".

ARRIGO SACCHI A TUTTOSPORT - "Un giudizio sul Milan di Pioli? È un collettivo magnifico nel quale c'è collaborazione e sinergia. Contro la Roma, la scorsa settimana, i rossoneri hanno giocato un gran calcio. Ragazzi contestati fino a due anni fa, come Kessie e Calabria, oggi sono protagonisti, Kjaer è diventato un campione, Leao sta venendo fuori alla grande. Pioli è stato bravissimo: ha dato uno stile".

ALBERTO ZACCHERONI A TUTTOSPORT - "Vlahovic farebbe comodo a tutti in Italia. Chi lo prende fa l’affare. Per l’Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibra. Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l’ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno… Il problema è che spesso in area c’è soltanto lo spagnolo. O al massimo McKennie".

PEPPE DI STEFANO A SKY SPORT - "Kessié si sta riprendendo il Milan e domenica giocherà dal primo minuto al fianco di Tonali. Per quanto riguarda la questione rinnovo contrattuale c'è una fase di stallo perché il Milan sta tenendo la sua linea. Ha fatto più di un tentativo ma sono stati rifiutati. La dirigenza rossonera farà un altro tentativo perché non vuole perdere il giocatore ma ha un budget da rispettare. Per la situazione Romagnoli invece c'è la possibilità di un rinnovo che qualche settimana fa sembrava impossibile ma c'è stata qualche chiacchierata per andare avanti insieme".

WALTER DE VECCHI - "Su chi punto al derby? Tonali, centrocampista come me. Ha un bel tiro, può inserirsi arrivando da dietro e cercare la porta. Sta vivendo una crescita esponenziale: dopo la prima annata si è rimesso in discussione e oggi raccoglie i frutti del suo lavoro, è diventato un giocatore completo".

JOSE' MOURINHO A SKY SPORT -"L'equilibrio parte dai giocatori che abbiamo a disposizione, oggi senza Vina avevo il problema del terzino sinistro da schierare, contro uno molto bravo. Ibanez l'ha messo in tasca, ma l'unica palla che ha toccato ha fatto un gol fantastico. Però con Ibanez terzino chi gioca centrale? Non potevo mettere Kumbulla, dovevo proteggerlo dopo la gara di andata, quando non aveva fatto bene. Ha giocato Cristante, ma se Cristante gioca in difesa chi gioca a centrocampo? Ha giocato Villar ma poi alla fine manca l'equilibrio. Quando abbiamo giocato contro il Milan loro hanno messo Tonali e Bakayoko dalla panchina, non non li abbiamo. Zaniolo, Abraham e Mhkitaryan non hanno fatto bene, hanno sbagliato controlli, passaggi e altre cose. Facciamo fatica a segnare quando abbiamo le opportunità. Mi dispiace ma devo ridire che l'arbitraggio è stato decisivo. In questo momento segna solo El Shaarawy, gli altri non fanno gol e non hanno fiducia: abbiamo comunque perso tanti punti per decisioni arbitrali".

SILVANO RAMACCIONI A TUTTOMERCATOWEB - "Intanto faccio i super complimenti al Milan per come sta giocando in campionato, davvero molto bene facendo divertire e con qualità e classe. In Champions siamo stati fuori per un po' e siamo ripartiti col piede sbagliato: a mio parere l'unica partita buona è stata una parte di quella col Liverpool. Mi auguro di non andare in Europa League che è una competizione anomale, oltretutto in questo periodo".

MARK HATELEY AL CANALE TWITCH DEL MILAN - "Il Milan è una squadra enorme, che rimane tale anche a distanza di tempo. C'erano grandissimi giocatori nel mio Milan come Galli e Maldini, c'era anche Wilkins. Segnai nella partita d'esordio di Paolo, lo ricordo molto bene: è un grande ricordo per me. Abbiamo fatto tanto viaggi in macchina insieme a Maldini: ci siamo dati lezioni di italiano e di inglese a vicenda".

ANTONIO DI GENNARO A TMW RADIO - "Champions? Non è ancora fuori, mi sembra di rivedere l'Atalanta: è difficile ma in Champions succedono spesso cose strane. In campionato ha dimostrato di essere una squadra importante, il derby darà una verifica fondamentale, così come lo sarà per l'Inter. Dovesse vincere il Milan, diventerebbe un problema serio raggiungere la coppia di testa. Sarà un test più importante per l'Inter".