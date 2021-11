Dicono di M…ilan – Le parole del 4 novembre

Dicono di M...ilan, la rubrica che raccoglie le parole del giorno sul mondo Milan.

Redazione Il Milanista

Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero. Ecco le parole di oggi 4 novembre 2021

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

ALESSANDRO BONAN A SKY SPORT - "Io credo che il Milan abbia vissuto una piccola guerra con qualche soldato caduto... Mi riferisco agli infortuni. Questo ha portato la squadra a giocare una partita deficitaria in Porotgallo e una così così ieri, con una partita come il derby di domenica. Se parliamo della dimensione internazionale del Milan secondo me ce l'ha, pensando soprattutto ai 28 minuti pre espulsione contro l'Atletico; non ha, però, una grande profondità di rosa: è attrezzatissimo per la Serie A, meno per competere in entrambe ad altissimi livelli".

MARK HATELEY AL CANALE TWITCH ROSSONERO - "Vedo molto bene i rossoneri. Il Milan ha ora 7 punti di vantaggio sull'Inter e potrebbe aumentare il vantaggio a 10 punti vincendo il derby. Il Napoli è forte come l'Inter, ma probabilmente non reggerà il nostro passo. Andare a +10 sui nerazzurri sarebbe un passo molto importante verso lo Scudetto".

THEO HERNANDEZ SU TWITTER - "Vietato mollare!". Il post completo:

BEPPE SALA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL 4 NOVEMBRE - "Nuovo Stadio? Non parlerei di successo perché qui non è confronto tra chi è più forte, ma è il compendiare gli interessi delle squadre con le regole dell'amministrazione. Considero molto buono l'accordo che è stato fatto".

Le società potrebbero non essere le stesse nel 2027: "Quello è un problema che riguarda il calcio moderno e tutti i grandi club. Il punto dirimente è l'ambizione espressa da Milan e Inter di essere ancora parte del top europeo e da questo punto di vista la loro considerazione è che lo stadio è indispensabile. Io sono arrivato alla conclusione dopo tante riflessioni che per loro lo stadio è il tema e se non glielo permettessimo a San Siro certamente andrebbero da un'altra parte. Per loro lo stadio è prioritario".

CLARENCE SEEDORF A PRIME VIDEO -"Il francese (Giroud) tiene la squadra avversaria un po' indietro rimanendo più attaccato ai difensori, mentre Ibra viene più a giocare dietro. Secondo me dovrebbe farlo di meno, mettendo paura agli avversari da più vicino alla porta. Entrambi portano esperienza e aiuto alla squadra: sono due garanzie".

RICCARDO TREVISANI A SPORT MEDIASET - “Diciamo che il girone del Milan è diviso in due, il Liverpool e le altre 3 che stanno a loro modo deludendo tutte, un po’ meno il Porto da cui ci si aspettava meno. Il Milan ha fatto un punto in 4 partite, e al netto degli errori terrificanti di Cakir nella partita contro l’Atletico Madrid, poteva fare qualcosa di più. Secondo me è fisiologico che nella testa di una squadra che ha fatto 10 vittorie e un pareggio in campionato, un pochino di mordente in meno la Coppa lo possa dare in questo momento dove sei nettamente avanti in campionato e indietro in Champions in un girone difficile. Inesperienza della rosa? Sicuramente c’è anche questo fattore dato che il livello si alza rispetto alla Serie A. Sono convinto che il Milan farà comunque una grande stagione e la gara contro l’Atletico Madrid è stata decisiva. Avesse vinto quella, o quantomeno non persa, avrebbe fatto due gare diverse anche contro il Porto. Ora il derby deciderà tutto”.

ALESSANDRO BIRINDELLI A TMW - "Milan e Napoli sono due squadre solide, hanno esperienza, qualità, freschezza, idee. L'Inter è una squadra che ancora non ha trovato la continuità giusta, ma può rientrare nella corsa scudetto e ha tutte le carte in regola per farlo".

CARLO ANCELOTTI A SKY SPORT - "Chi vince lo scudetto in Serie A? "Lasciamo stare (ride, ndr), che vinca il migliore. Sono ovviamente molto legato al Milan, ma anche al Napoli. La squadra di Spalletti finora ha fatto un cammino straordinario, ci sono squadre che stanno facendo bene e il livello si è alzato".