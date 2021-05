Dicono di M…ilan – Le parole del 9 maggio

Ecco le parole del giorno

THEO HERNANDEZ SU TWITTER - "Solo con te, sempre per te Milan". Il post completo:

NICOLA LEGROTTAGLIE A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Dico Cristiano, perché tutte le volte che ho affrontato Ibrahimovic è stato un incubo. Magari anche Ronaldo mi farebbe girare la testa, ma tenderei ad evitare sempre uno come Zlatan…"

KURT HAMRIN A TUTTOJUVE.COM - "E' una sfida che ha sempre il suo fascino, per la posta in palio è come se fosse una finale. La Juve è favorita per l'organico e il fattore casalingo, ma ha molto più da perdere rispetto al Milan. CR7 vs Ibra? Il loro confronto è davvero molto intrigante. Entrambi, pur non essendo più giovanissimi, continuano imperterriti a far la differenza. Cristiano, poi, non si ferma mai, fa sempre gol, gol e ancora gol. Juve e Milan hanno risentito tantissimo nel momento in cui sono mancati, ma i rossoneri sono stati quelli più danneggiati dall'assenza di Zlatan".

MARIO IELPO A MILANNEWS.IT - "Quel che è successo con Lazio-Torino è vergognoso, non è possibile che si arrivi alle ultime partite con uno che può giocarsi il jolly... La gara andava recuperata il più vicino possibile alla data originaria e c'era il tempo per farlo. Per la corsa Champions la squadra più in forma è il Napoli, mentre il Milan se la giocherà nel match contro l'Atalanta che, a sua volta, ha un calendario abbastanza abbordabile e potrebbe già arrivare all'ultimo turno da qualificata: potrebbe essere una partita diversa rispetto all'andata".

intanto si è cautelato e ha già la soluzione alternativa: Mike Magnan del Lille, che è in piena lotta per vincere la Ligue 1. Un’operazione da 15 milioni di euro. Il Milan si muove però anche sui parametri zero e una grande occasione oggi è rappresentata da Lucas Vazquez. Se l’esterno offensivo non dovesse rinnovare con il Real Madrid, i rossoneri potrebbero fare un tentativo."

MASSIMO TECCA A SKY SPORT - "Evidentemente ha scalato delle gerarchie questo ragazzo che ha grandi qualità e grande tecnica, meno potenza e meno irruenza in attacco rispetto a Leao e Rebic però magari può combinare meglio con Ibra, perché ultimamente non sempre i collegamenti tra Ibrahimovic e chi lo accompagnava, parlo di Rebic e Leao, erano stati perfetti. È un tentativo per dare ancora più qualità tecnica a questa squadra. È una partita molto equilibrata, più equilibrata di quanto possa sembrare".

ENRICO ALBERTOSI A LA GAZZETTA DELLO SPORT - " (Su Donnnarumma)lo vedo rossonero fino a 40 anni. Se lo vorrà, il nuovo Ibra potrà essere lui. Davanti ha un futuro da scrivere, potrà farlo con un grande club che sta tornando al top. Penso che il nodo rinnovo andasse affrontato prima. Detto questo, non mi spiego il suo temporeggiare, anche perché gli 8 milioni offerti dal Milan sarebbero un bel salto. Deve decidere di testa sua: è il giocatore che sceglie, sempre, non l’agente che lo assiste. Quel bacio alla maglia, anche se dato qualche anno fa, resta un gesto simbolicamente potentissimo: se Gigio andasse via mi deluderebbe. Con la Juve giocherà e farà una grande partita, non ho dubbi. Se non giocherà con il Milan la prossima Champions, giocherà in rossonero quelle degli anni successivi. Questione di tempo, e Gigio ha solo 22 anni".

CARLO PELLEGATTI SUL PROPRIO CANALE YOUTUBE - “La partita di domani sarà la partita più calda, rovente e importante della stagione perché chi perde è praticamente fuori dalla lotta per la Champions League. Stefano Pioli ha provato una formazione con Rafael Leao favorito su Ante Rebic per il ruolo di trequartista sinistro. Oltre a questo, il mister ha provato delle varianti tattiche con il 4-4-2, che magari vedremo nel corso della partita. In caso di cambio di modulo, Brahim Diaz potrebbe giocare vicino a Ibrahimovic".