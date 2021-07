Dicono di M…ilan – Le parole del 9 luglio

Ecco le parole della giornata raccolte nella rubrica de IlMilanista.it Dicono di M...ilan

DAVIDE CALABRIA SU INSTAGRAM - "Non vedo l'ora". Il post completo:

PATRICE BEAUMELLE (C.T. COSTA D'AVORIO) A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Kessie? Milan è il motore della tua Ferrari, non perderlo. E' un po' Gullit e un po' Seedorf lo vidi per la prima volta nel 2014 e me ne innamorai. Giocava centrale difensivo, era il capitano dell'Under 20. Un talento".

ANDREA MALDERA A SKY SPORT - "Rispetto alla stagione passata il Milan ha più certezze. Ha un'identità chiara e un sistema di gioco collaudato e questo dà maggiori certezze. E' chiaro che poi confermarsi richiede uno sforzo fisico e mentale più importante ma quando si è al Milan, si vive di queste pressioni che fanno parte di un ambiente che conosco bene. Il Milan farà una grande stagione e l'augurio è che si possa rivedere San Siro pieno".

THEO HERNANDEZ SU TWITTER - "In bocca al lupo per la tua nuova tappa!!!". Il post completo:

MARK HATELEY A IL CORRIERE DELLA SERA - "Donnarumma? Ha 22 anni, ci rendiamo conto? È fantastico, ha un grande futuro e un passato notevole. Quando sei giovane perdi la prospettiva giusta e cerchi di guadagnare sempre di più. Ma quello che ha fatto col Milan non può venire cancellato dal passaggio al Psg".

ISMAEL BENNACER SU INSTAGRAM - "Tornato con la stessa passione e determinazione". Il post completo:

ALESSIO ROMAGNOLI SU INSTAGRAM - "Back to work". Il post completo:

BRUNO LONGHI A TMW RADIO - "La Juventus, che ha riportato a casa Allegri e vuole Locatelli. All'Inter non c'è più Conte e Hakimi e chissà se è chiuso il mercato in uscita. Non può più pensare di partire da +13. Il Milan avrà le sue problematiche da risolvere, manca il sostituto di Calhanoglu, ma anche Kessié che andrà in Coppa d'Africa".

LORENZO MINOTTI A SKY SPORT - "Giroud? Credo che sia l'acquisto giusto: il Milan ha bisogno di un centravanti di riferimento in alternativa a Ibrahimovic; non ci sarà bisogno di adattare calciatori in quel ruolo. Giroud è un grande campione, ma accetterebbe anche di stare in panchina".

ENRICO LETTA A MARGINE DELLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO - "Il problema è che quando c'è Mino Raiola di mezzo succedono sempre delle cose negative. Penso che questo sia il vero problema, là dove c'è Raiola le cose vanno male. A me è dispiaciuta moltissimo la partenza di Donnarumma. Da milanista è una ferita difficilissima da suturare. Però sono convinto che la squadra e il nuovo portiere faranno benissimo".