Dicono di M…ilan – Le parole del 9 febbraio

MILANO – Dicono di M… ilan, la rubrica che raccoglie le parole della giornata di giocatori e addetti ai lavori sul Milan. Ecco le parole odierne

VINCENZO ITALIANO A RADIO MARTE – “Spezia-Milan? Vedremo se daremo continuità alla vittoria contro il Sassuolo e se usciremo a testa alta, mettendoli in difficoltà e proponendo quello che si fa in settimana. Rigori per i rossoneri? Ci vogliono anche bravura, furbizia e malizia per farsene decretare, la squadra attacca molto“.

CARLO PELLEGATTI A TIKI TAKA – “Questo Milan lo paragonerei a quello di Zaccheroni della stagione 1998-1999 che arrivava da due anni molto brutti. Nonostante questo, Zaccheroni ha portato grande serenità al gruppo rossonero che poi ha vinto lo scudetto dopo una lotta fino all’ultima giornata con la Lazio. Più che al Milan di Allegri, quello di Pioli lo paragonerei quindi a quello di Zaccheroni”

PIERPAOLO MARINO A RADIO 24 – “Ibra fa gesti tecnici e atletici che sono impressionanti e spostano la bilancia di una gara. Questa differenza la farebbe ad ogni campionato d’Europa, lo prenderei anche se fossi al Bayern“.

BRUNO GIORDANO A TMW RADIO – “Ibra li ha trascinati, poi quando non c’è stato sono andati da soli. Certo è che oggi Ibra in campo da più sicurezza ai suoi compagni“.

RONALD KOEMAN IN CONFERENZA STAMPA – “Non sono sorpreso, ho lavorato con lui all’Ajax e già si vedeva la sua qualità. Ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti e nonostante la sua età è ancora molto bravo. Mentalmente è un vincente. E’ una cosa grandiosa che lo faccia da così tanti anni e con squadre diverse. Si merita tutto secondo me“.

FABIO CAPELLO A SKY SPORT – “Sono andato a vedere l’allenamento del Milan e la squadra mi è piaciuta tantissimo. C’è allegria, spirito di gruppo e voglia di fare e questo è importantissimo. La squadra ha schemi, un sistema di gioco ben visibile. Il Milan è arrivato sin qui anche con tante assenze e quindi credo che questa squadra possa puntare al campionato anche se l’Inter è una squadra matura e robusta. Il Milan è una squadra divertente e l’allenamento dell’altro giorno mi ha lasciato a bocca aperta“.

SIMON KJAER SU INSTAGRAM – “Felice di essere tornato in campo. Sempre Milan”