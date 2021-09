Dicono di M…ilan – Le parole del 7 settembre

Dicono di M...ilan la rubrica che raccoglie le parole della giornata sull'universo Milan

BEPPE INCOCCIATI A TMW RADIO - "Milan-Lazio? Mi aspetto una bella gara da entrambe le parti, Sarri cerca conferme. Sul gioco vedo il Milan più rodato, ma in generale si equivalgono. I rossoneri hanno più esperienza nella gestione delle, gare ma Sarri sta facendo bene. Il Milan dovrà essere protagonista, la Lazio dopo il rinnovamento tecnico può affondare il colpo".

JUNIOR MESSIAS SU INSTAGRAM - "È stato bello vivere queste due stagioni insieme a voi. A Crotone ho trovato un ambiente accogliente che mi ha permesso di sentirmi a casa. Abbiamo vissuto dei momenti unici di felicità e anche di tristezza, perché la vita e fatta di momenti, a volte belli, a volte non tanto belli che però ci fanno crescere e imparare. A Crotone ho imparato e sono cresciuto tanto. Ringrazio tutti: la società, i due staff con cui ho lavorato, i compagni di squadra e tutti i tifosi crotonesi...Grazie di tutto!". Il post completo:

FABRIZIO BIASIN A TUTTOMERCATOWEB - "Kessié? Andiamo avanti con un’altra barzelletta. Franchino Kessié un mese fa o poco più ha detto: “Il mio futuro è il Milan, appena torno da Tokyo ci penso io”. Una roba del genere. È tornato, non è cambiato nulla. Anzi sì: si sta accordando con Al-Khelaifi, quello del “futuro radioso nel calcio europeo”. Insomma, sta prendendo per il mulo i suoi stessi tifosi. Ed è legittimo che uno ambisca a guadagnare di più, anche “troppo di più” (se c’è chi te li dà…), ma è inaccettabile palleggiare con i sentimenti di chi fa il tifo per te e, stupidamente, crede che le parole abbiano un peso".

MARCO PAROLO A LA GAZZETTA DELLO SPORT -"Milan-Lazio sarà una gara divertente: vedo favorito il Milan perché la squadra lavora già da due anni con Pioli, mentre Sarri è all’inizio, ma per la Lazio sarà un’esame importante per vedere a che punto è il percorso col nuovo tecnico. Pioli? Già con noi aveva dimostrato di essere un grande allenatore. Ora è tra i più preparati e sta facendo crescere bene il Milan".

RONALDO A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "È importante che il Milan sia ritornato in Champions League, ai suoi livelli. Il calcio ha bisogno delle squadre storiche. Il Milan è di nuovo competitivo per la Serie A e per l’Europa. Ibra? Ibra è fortissimo, gli anni per lui non contano e non valgono. È una roccia, ha un fisico da trentenne, non da quarantenne, garantirà i soliti risultati perché sa gestirsi come un super professionista. È venuto a trovarmi quest’estate nella mia casa delle vacanze a Ibiza. Una giornata fantastica, ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto, di calcio e di altro. È arrivato con la sua famiglia, con i suoi figli molto bravi".

ORESTE VIGORITO A SKY SPORT - "Era il momento in cui, affascinato da un allenatore come Inzaghi, pensavo che dopo Sagna, Ibra potesse venire da noi”.

MICHELE CRISCITIELLO A TUTTOMERCATOWEB - "Come sempre, alla fine, pagheranno gli allenatori. Hanno ricevuto, chi è stato fortunato, i calciatori nell’ultima settimana o addirittura l’ultimo giorno. C’è chi ha chiuso senza mezzo acquisto nonostante fosse palese che il bisogno di rinforzi fosse un problema comune. La differenza l’hanno fatta i Direttori Sportivi perché se sei Marotta e devi fare soldi ma perdi i migliori che hai in rosa hai tre possibilità: te ne vai, fai una conferenza e dici che la proprietà è alla canna del gas o inventi qualche operazione. L’Inter ha fatto così, la Juventus non ha saputo fare nulla, il Napoli per non fare danni è rimasto a guardare mentre il Milan ha portato avanti la sua politica e quando prende Messias è un segnale chiaro: abbiamo le idee ma non abbiamo i soldi che servirebbero".

RUUD GULLIT A SKY SPORT - "Sono molto contento per questo Milan, si vede che hanno molto più coraggio di attaccare e non soltanto difendere. Non fanno errori clamorosi come prima. Per me è difficile sapere quello che ha fatto Pioli, ma sono contento per lo spirito che ha dato al Milan".