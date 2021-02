Dicono di M…ilan: le parole del 4 febbraio

MILANO – Dicono di Milan, la rubrica che raccoglie le parole degli addetti ai lavori sul club rossonero

G. B. Olivero a Sky Sport 24 – “La parola fondamentale al Milan è organizzazione. Pioli ha fatto un grande lavoro, la sua squadra è molto organizzata. Anche quando ha perso contro la Juve, ha fatto un’ottima partita. Se fa bene anche con tante assenze è grazie all’organizzazione che Pioli ha dato alla sua squadra. Tutti sanno cosa fare in campo. L’assenza di Kjaer secondo me è stata più pensate rispetto ad altre“.

Fabiano Santacroce a TMW Radio – “Sicuramente il Milan, non credevo potessero rimanere in alto per tutto questo tempo: mi immaginavo più scivoloni, soprattutto quando mancava Ibrahimovic. Invece hanno retto benissimo il colpo, hanno un entusiasmo pazzesco e giocano un bel calcio, veloce”.

Ernesto Paolillo a TMW Radio – “Sono onesto, mi piace molto l’Atalanta ma anche il Milan… Detto da un interista? Beh, è così. Se si parla di spettacolo, va detto. Quest’anno invece la o – “Sono onesto, mi piace molto l’Atalanta ma anche il Milan… Detto da un interista? Beh, è così. Se si parla di spettacolo, va detto. Quest’anno invece la Lazio mi piace un po’ meno per continuità“.

Matteo Marani a Sky Sport 24 – “Il Milan è stato eroico a resistere nelle 11 partite senza “Il Milan è stato eroico a resistere nelle 11 partite senza Ibrahimovic , vincendone ben otto. A differenza delle altre, oltre all’autostima e alla fiducia, l’elemento che ha in più la squadra rossonera è la velocità con cui riparte e con cui entra in area. Dietro ai tanti rigori a favori c’è sicuramente questo aspetto. Ora Pioli ha anche più alternative e sta recuperando tutti gli assenti. Il Milan ha grande fiducia, deve approfittare di queste due settimane“.

Giorgio Chiellini a So Foot – “Il mio miglior nemico è sicuramente Ibrahimovic. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo ed eravamo compagni di squadra nella Juve. Non ho mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro davanti a lui. Quando passò all’Inter divenne il nemico assoluto, poi semplice avversario al Milan o in Nazionale“.