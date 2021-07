Dicono di M…ilan – Le parole del 29 luglio

Ecco le parole della giornata sull'universo rossonero raccolte da IlMilanista.it

Redazione Il Milanista

KATIA SERRA AL CANALE TWITCH DEL MILAN - "Il Milan è reduce da una stagione importante e quest’anno dovrà confermarsi. Mi piace come Stefano Pioli gestisce la squadra perché crea simbiosi fra di lui e i giocatori. Ibrahimovic è il leader del Milan, e Pioli gli ha dato questa leadership, ma è una leadership alternata fra il tecnico e il giocatore. Olivier Giroud? Utile al gioco di squadra dei rossoneri, lo stimo molto come giocatore. Secondo me manca qualcosa in difesa il Milan, è lì che la dirigenza secondo me dovrebbe intervenire.”

JOSE' ALTAFINI A TUTTOSPORT - "Brahim Diaz è un giocatore molto interessante con una tecnica notevole. Già nelle ultime amichevoli ha dimostrato di essere in forma e voglioso di dimostrare le sue qualità. Certo, può migliorare, ma penso che farà molto bene in questa stagione".

ARRIGO SACCHI A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Lo conosco da tanto tempo e devo ammettere che mi stupisce: Stefano Pioli migliora sempre di più. Si vede che studia, che s’impegna, che lavora con metodo. E i risultati del Milan, per molti aspetti sorprendenti, gli danno ragione. Ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, di saperli motivare e di trasformare il loro entusiasmo in un gioco a tratti brillante. Mi sembra che sia un allenatore in costante crescita. Credo che la presenza di Paolo Maldini sia stata determinante in questo percorso, lo ha aiutato ad avere più coraggio, e più sicurezza nei propri mezzi. Pratica già un calcio europeo, cerca il dominio del campo, con un gruppo di giovani ha messo in difficoltà lo United che è arrivato in finale di Europa League. Kessié e Calabria erano fischiati dal pubblico e ora sono diventati degli idoli: significa che Pioli, con loro e non soltanto con loro, ha fatto un ottimo lavoro. Nel Milan tutti hanno dato il meglio, nella passata stagione, e questo è un merito che va dato all’allenatore. Si tratta di compiere un ulteriore salto di qualità, mantenendo sempre ben chiaro l’obiettivo: il gioco. Quando c’è quello, tutti i ragazzi si sentono più sicuri, sono ottimisti, possono addirittura andare oltre i loro limiti. L’eventuale deficit tecnico si colma con l’entusiasmo, con lo spirito di squadra, con la freschezza atletica".

MASSIMO ODDO A TUTTOSPORT - "Brahim Diaz ha fatto bene, ma dovrà confermarsi e migliorare. Il posto te lo devi guadagnare. Marcel Sabitzer. È un giocatore interessante, con ottime qualità. Ha fatto bene all’Europeo e potrebbe davvero fare al caso del Milan".

GIOVANNI LODETTI A TUTTOSPORT - "Io prenderei Ilicic. Conosce alla perfezione il campionato italiano e non avrebbe bisogno di alcun tempo di adattamento. Certamente il Milan avrà degli ottimi osservatori, ma lo sloveno, oltre ad essere forte, milita in Serie A da tempo. E potrebbe sin da subito fare la differenza".

DANIELE BOSSARI A TUTTOSPORT - "Tra i trequartisti che vedo accostati al Milan, scelgo Ilicic. Mi piace per tanti motivi, anche se sicuramente non è più un ragazzino. Apprezzo la sua esperienza, la grinta ed il carattere. L’ho sempre seguito all’Atalanta dove certamente ha fatto la differenza. In più contro di noi fa sempre prestazioni importanti, come nell’ultima a San Siro quando quasi da solo ha vinto la partita. Potrebbe essere un grande affare".

CLAUDIO PASQUALIN A TUTTOSPORT - "Trequartista? Isco. Lo spagnolo ha una caratura tecnica da Milan, a differenza di alcuni dei profili che si accostano ai rossoneri. In più è piuttosto evidente che non partirà titolare nel Real, il che significa che il prezzo del suo cartellino potrebbe essere abbordabile, sui 20 milioni. Lui che solo qualche anno fa di milioni ne valeva cento. Mi orienterei su Isco".

LUCA ANTONINI A TUTTOSPORT - "Giroud ha giocato con Ziyech, penso che il giocatore del Chelsea sarebbe perfetto. Si sposa con le idee di gioco di Pioli, con le caratteristiche di Ibra e dello stesso attaccante francese. È abituato ai grandi palcoscenici, è un giocatore da Milan. Altrimenti vedrei bene nel Milan Ilicic: conosce il campionato italiano, ha fatto bene in Champions con l’Atalanta e lascerebbe spazio anche a Diaz. Sia Ilicic che Ziyech, potrebbero poi giocare anche a destra".

EMIL FORSBERG A SPORTBUZZER - "Tutte le squadre stanno bene con Zlatan. Mi è dispiaciuto non vederlo all'Europeo con la Svezia, ma sono sicuro che giocherà il Mondiale. Per il Milan nonostante l'età è un giocatore fondamentale, è un uomo dalle grandi partite e farà ancora bene. Sia lui che la sua carriera sono fantastici".

PAOLO SCARONI A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Normalmente i ricavi da stadio rappresentano circa un terzo delle entrate dei club, quindi il fatto di non averne avuti per così tanti mesi è stato un colpo micidiale sui nostri conti economici. Aggiungo poi che gli stadi vuoti fanno tristezza, da tanti punti di vista la presenza del pubblico è un ingrediente fondamentale di questo sport: un calcio senza tifosi non è il calcio che vogliamo. Quindi da un lato ci troviamo di fronte a un danno economico non da poco e dall’altro a uno snaturamento di questo sport. Ogni tanto sento dire da qualche presidente che dobbiamo chiedere ristori, in analogia a quello che fa per esempio il mondo dello spettacolo, perché in fondo siamo uno spettacolo anche noi. Beh, è una posizione che rispetto, capisco e condivido. Se poi fosse difficile per il governo concederne perché lo stato di necessità del mondo del calcio viene forse capito meno di altri, allora quantomeno occorrerebbe intervenire sul terreno degli stadi"