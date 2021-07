Dicono di M…ilan – Le parole del 28 luglio

Dicono di M...ilan la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie tutte le parole del giorno sul mondo Milan

Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero.

Le parole del giorno

FRANCK KESSIE' SUL PROPRIO PROFILO INSTAGRAM - "Qualificati per i quarti. Bravi ragazzi". Il post completo:

ROBERTO DE ZERBI A SPORTITALIA - "Kaio Jorge? Mi piace e piace molto. Non so cosa possa c'entrare con la Juve e con altre squadre, però mi piace molto così come Carrascal, che è un altro giocatore di un talento incredibile e ha anche un passo che si presta ai campionati europei importanti. Berardi risolverebbe i problemi di tanti top club".

HANS-JOACHIM WATZKE (A.D. BORUSSIA DORTMUND) ALLA BILD - "Per me era già chiaro che Brandt sarebbe rimasto qui, così come che Haaland giocherà nel Dortmund per un altro anno".

CHICCO EVANI A TMW - "Donnarumma era già uno dei migliori al mondo, l'europeo lo ha confermato. Per quanto riguarda le novità degli allenatori, ora ci sono tutti i più bravi, il campionato ne trarrà beneficio. Mourinho alla Roma è tornato in Italia e vedremo se avrà le stesse motivazioni che aveva all'Inter. Il calcio italiano ne avrebbe bisogno. Quanto al Milan mi aspetto una conferma come gioco e risultati anche se confermarsi è difficile. Giroud? Ha sempre fatto gol e i rossoneri ne hanno bisogno anche perchè Ibra non potrà giocare tutto il campionato".

FRANCO ORDINE A TMW RADIO - "Per migliorare nettamente ha bisogno non di un fuoriclasse ma dello stadio. Solo lo stadio è in grado di moltiplicare i profitti e aumentare il bilancio. Il Milan per ora dovrà arrangiarsi così, seguendo la politica dei prestiti, che ti consente di fare operazioni positive. A gennaio sono arrivati Meité, Mandzukic e Tomori. I primi due non hanno reso e sono stati restituiti al mittente, Tomori è stato riscattato. O si insegue la formula del calcio sostenibile o andremo avanti verso un inesorabile declino".

JULIAN BRANDT A RTL - "Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c'è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest'anno".