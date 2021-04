Dicono di M…ilan – Le parole del 27 aprile 20213

MILANO – Dicono di M…ilan, le parole odierne sul Milan dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio Dicono di M…ilan – Le parole del giorno FRANCO ORDINE SULLE FREQUENZE DI RADIO 24 – “L’unico giocatore che...

Redazione Il Milanista

MILANO - Dicono di M...ilan, le parole odierne sul Milan dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

FRANCO ORDINE SULLE FREQUENZE DI RADIO 24 - "L'unico giocatore che non ha avuto un calo di rendimento a picco tra giugno 2020 e ieri è Kessié, tutti gli altri hanno avuto un calo vistoso di rendimento. Sopporti l'assenza di Ibra quando il resto della compagnia è all'80%, non quando è al 50%".

PIETRO VIERCHOWOD A TMW RADIO - "Ha fatto bene, ha preso una squadra non messa bene e l'ha portata anche in testa alla classifica. Per me era una squadra da quarto-quinto posto ma l'ha portata in alto, con tanti elogi per lui. Per me ha fatto fin troppo con questa squadra".

MASSIMO AMBROSINI A SKY SPORT - "Le speranze Champions passano tanto da Ibrahimovic, considerando che Mandzukic non è in condizione, Leao non è una punta e Rebic è meno incisivo rispetto alla passata stagione. Il Milan è una squadra che ha perso convinzione e attraverso la sola presenza di Ibra può ritrovarla: diventa decisivo. Dal punto di vista tecnico la squadra ha le sue certezze, il lavoro è psicologico e passa da una settimana di tranquillità e da una vittoria contro il Benevento".

SIMONE BRAGLIA A TMW RADIO - "(Sul rinnovo di Ibrahimovic) 7 milioni sono più che giustificati per uno come lui. Un giocatore lo si giudica non solo per quello che fa in campo ma come leader. Io prendo 100 volte Ibra che Ronaldo. La Juve non ha avuto dei benefici in termini di risultati prendendo il portoghese. Ibra ha dato una gran mano a Pioli nel far maturare i giovani del Milan."

MARCO MARSULLO A SKY SPORT - "Quest'anno il Milan ha avuto due giocatori determinanti più di tutti ovvero Kjaer e Kessie. L'ivoriano fa un lavoro invisibile a molti ma che serve tantissimo alla squadra. Ha avuto una trasformazione lampante e Pioli ha avuto un grande impatto nella sua crescita".

MATTEO BAIOCCHINI A SKY SPORT - "Rinnovo Gianluigi Donnarumma? Situazione in stallo. Il Milan ha fatto 3 proposte arrivando ad offrire 8 milioni per 2 anni, ma la richiesta è di 12 milioni e capite bene che a 2 mesi dalla scadenza del contratto, la situazione è complicatissima. Il Milan spera che Donnarumma si svegli un giorno e firmi il contratto, ma la sensazione non è questa. Alla finestra c’è la Juventus, ma vanno analizzate bene alcune situazioni. La Juventus ha Wojciech Szczesny sotto contratto che paga 7 milioni all’anno e in una situazione di pandemia è difficile che un big club vada ad offrire tanti soldi per il portiere polacco. Ma se il Milan non trovasse l’accordo con Donnarumma, la Juventus sarebbe di certo interessata, “La media punti del Milan è crollata rispetto al girone d’andata, da 2,2 punti a partita si è passati a 1,6. Il Milan ha peggiorato qualsiasi suo dato, meno gol fatti, più gol subiti e più sconfitte. Gli scontri diretti gli ha persi tutti a parte la vittoria contro la Roma, e attualmente sarebbe fuori dai primi 4 posti. Quando i rossoneri hanno giocato con Ibrahimovic, la media punti era di 2,11, senza Ibrahimovic la media è molto più bassa. Questo fa capire l’importanza dello svedese. Rinnovo Gianluigi Donnarumma? Situazione in stallo. Il Milan ha fatto 3 proposte arrivando ad offrire 8 milioni per 2 anni, ma la richiesta è di 12 milioni e capite bene che a 2 mesi dalla scadenza del contratto, la situazione è complicatissima. Il Milan spera che Donnarumma si svegli un giorno e firmi il contratto, ma la sensazione non è questa. Alla finestra c’è la Juventus, ma vanno analizzate bene alcune situazioni. La Juventus ha Wojciech Szczesny sotto contratto che paga 7 milioni all’anno e in una situazione di pandemia è difficile che un big club vada ad offrire tanti soldi per il portiere polacco. Ma se il Milan non trovasse l’accordo con Donnarumma, la Juventus sarebbe di certo interessata”.

MASSIMO AMBROSINI A RADIO 24 - "Il Napoli ha un calendario migliore del Milan e in 5 partite può succedere di tutto. Per il Milan la Champions è in dubbio, la situazione si è complicata molto".

PAOLO AGHEMO A SKY SPORT 24 - "Donnarumma sarebbe un investimento per il futuro, ma ovviamente è molto oneroso. Prima però dovrebbe essere trovata una soluzione per Szczesny. Gigio piace da tempo alla Juventus, non è un mistero. I bianconeri devono prima conquistare comunque anche un posto in Champions".

MASSIMO AMBROSINI A SKY SPORT 24 -"Belotti? Fatico a credere che possa rimanere al Torino. Belotti deve andare in una squadra che gioca perché se Ibrahimovic sta bene gioca lo svedese. Deve andare in una squadra che lo fa sentire protagonista e in cui può fare un ulteriore step di crescita".

MASSIMO MAURO A LA GAZZETTA DELLO SPORT -"Era prevedibile che calasse, perché era andato troppo forte nel girone di andata. Non ha tutte le colpe, ma ci ha messo del suo anche Ibrahimovic, con qualche cavolata che ha fatto: espulsione, lite, Sanremo...".

LELE ADANI A BOBOTV - "Correa sposta gli equilibri per la lotta alla Champions: se Correa fa 18 gol, la Lazio lotta per lo Scudetto, gli altri tre tenori sono già a regime ma se entra anche lui sono guai per tutti. Il Milan a volte mi sembra un po' spento di testa, fermo: sono errori che non faceva e 5-6 volte si è fatto trovare fuori posizione. Tomori sta sbagliando, spesso: non avevo bisogno di vederlo al Milan per sapere che era bravo, però sui gol di Destro, Raspadori e anche con la Lazio ha sbagliato".

CHRISTIAN VIERI A BOBO VIERI - "Manduzkic? Il centravanti se non c'è Ibrahimovic è Leao, è lui il futuro. Il centravanti deve essere Leao, con tutto il rispetto per Mandzukic che puoi metterlo a 20' dalla fine, fa giocare bene gli altri ma il centravanti deve essere Leao, a me piace come giocatore. Ai 20enni devi star dietro, devi rompere i cogl.... Leao ha fatto anche una partita della Madonna contro l'Inter all'andata, avevo detto a Maldini dopo la partita: 'Questo è forte, tra due anni può diventare uno dei più forte'. Leao però si deve dar da fare, deve correre e non restare là fermo assieme a Ibra. Tutti corrono 11km, lui deve correrne 12 o 13. Amico mio, devi bruciare la fascia".