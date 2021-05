Dicono di M…ilan – Le parole del 26 maggio

Ecco le parole del giorno

MILANO - Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

DINO ZOFF AL CORRIERE DELLA SERA - "Al Milan aveva tutto ciò che poteva desiderare, ora poteva giocare anche la Champions, ma soprattutto gli volevano tutti bene. La scelta un po’ mi ha sorpreso, dico la verità. Ma sono appunto scelte, ognuno fa quel che vuole. Spero però che abbia valutato bene cosa perde e cosa trova. Io, da anziano collega che fa un po’ fatica a capire il mondo moderno, posso solo dirgli in bocca al lupo".

MATTEO GUARDALBEN A SKY SPORT - "Da un lato non me lo aspettavo però se penso dal lato della società mi sembra una mossa giusta. Questa mossa metterà pressione al giocatore per la sua partenza ma non mette in discussione il valore di Donnarumma".

FRANCO ORDINE A TUTTI CONVOCATI - "Raiola immaginava che Covid o no l'orchestrina sul Titanic avrebbe continuato a suonare, non è andata così perché stavolta aveva davanti Maldini, Gigio gli ha risposto faccio quello che dice Mino, Maldini è andato da Elliot e ha detto per me è chiusa".

NICOLA LEGROTTAGLIE A TMW RADIO - "Il secondo posto arriva attraverso un'idea, in campo l'hanno meritato grazie anche ai tanti giovani. Il Milan è costruito bene e in maniera lungimirante, non finirà qua, ma c'è una base importante. Merito alla società e a un allenatore che ha fatto divertire, soprattutto nella prima parte del campionato. Il blackout ha messo a rischio l'obiettivo ma si è vista la capacità di stimolare i giovani ad andare avanti e crederci. Una bella proposta. Ieri ci saremmo aspettati una squadra all'arrembaggio, invece hanno giocato d'attesa calibrando bene i tempi e abbassando i ritmi. Se la metti sullo stesso piano dell'Atalanta, quello fisico, fai molta fatica. Li hanno fatti sfogare e con questa strategia hanno raggiunto i frutti sperati. Ibrahimovic? Non sono solo legati al campione, non dipendono da lui ma dall'obiettivo, è quello che motiva tutti. Anche qui vedo grandi pregi nella leadership del Milan, non solo nei calciatori. La società spesso è fulcro dei risultati".

ALFRED GOMIS A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Se l’è un po’ cercata... nel senso che ha fatto una grande stagione e si è meritato di poter cambiare club. Poteva anche decidere di giocare la Champions con il Lilla, ma alla sua età ha magari voglia ed esperienza per fare un ulteriore passo in avanti. Quindi gli consiglio solo di godersela".

HERVE' RENARD A TUTTOSPORT - "Zero dubbi, è un grande acquisto per la società rossonera. I tifosi non si devono preoccupare, Mike non ha nulla da invidiare a Donnarumma. Viene a Milano per essere titolare, ora non è più tempo di fare da secondo. Non c’è una qualità che spicca sulle altre, ma solo perché è un portiere completo, che non si destreggia alla grande solo tra i pali. È forte anche nelle uscite, di testa, capace con i piedi: non entra nel panico se deve rinviare di destro o di sinistro".