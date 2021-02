Dicono di M…ilan – Le parole del 26 febbraio

MILANO – Dicono di M…ilan, ecco le parole pronunciate sul Milan dagli addetti ai lavori e giocatori.

Dicono di Milan – Le parole del 26 febbraio

MILOS DEGENEK – “Sono orgoglioso della squadra, dell’allenatore. Abbiamo giocato con un giocatore in meno, ma li abbiamo schiacciati nella loro area di rigore. Abbiamo preso gol da loro solo su rigore in entrambe le partite; un gol ci è stato annullato e non ci è stato dato calcio d’angolo all’ultimo secondo: una vergogna, ma questo è il calcio. Abbiamo lasciato il cuore in campo e meritavamo di passare il turno“.

FILIPPO GALLI A TMW RADIO – “Sarà una partita suggestiva. Il sorteggio non ci ha sorriso ma questo match è uno stimolo straordinario. I rossoneri se la vedranno con una squadra prestigiosa e sarà quasi come una sfida di Champions. Speriamo che sia di buon auspicio per l’immediato futuro”.

SUL MATCH DEL 2007 – “Sì, ma io credo che se il Milan torna ad essere quello di qualche settimana fa se la gioca alla pari anche se lo United è forte. Il Milan deve uscire in fretta da questo momento: dopo un anno senza cali ci sta comunque una piccola flessione. Mi auguro ci si riprenda presoto, ora c’è da guardare partita dopo partita”.

MIRKO IVANIC – “Non so se sono più triste o più orgoglioso di quello che abbiamo fatto in queste due partite. Abbiamo giocato con un giocatore in meno, abbiamo fatto del nostro meglio. Spero che gli spettatori si siano divertiti. Abbiamo giocato due belle partite“.

PEPPE DI STEFANO A SKY SPORT – “Questa sfida sa di Champions League. Stamattina dopo l’allenamento i giocatori sono rimasti qui a Milanello insieme alla dirigenza e allo staff per seguire il sorteggio. Quando è arrivato il Manchester United, ci sono stati dei sorrisi che sanno di beffa, ma c’è anche chi dice che per diventare grandi bisogna giocare questo tipo di partite. Se un sorteggio del genere fosse arrivato un mese fa, lo si sarebbe affrontato con maggiore serenità. Ora il momento è negativo, ma ho visto la voglia di ribaltare l’attuale situazione. Il calo fisiologico ci sta, ma contro lo United, Bennacer e Mandzukic dovrebbero rientrare. Il DNA del Milan è un DNA europeo, non hanno mai avuto paura di niente. Il sorteggio va accettato e va affrontato”.

STEFANO PIOLI ALL’ANSA – “Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione. Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia“.

MATTEO MARANI A SKY SPORT – “Il Milan sta facendo qualcosa di superlativo, inatteso e inaspettato. Lo sta facendo perché sono stati bravi a mantenere un gruppo compatto, la squadra ha dei giocatori forti. Il colpo d’orgoglio potrebbe portare il Milan a fare una grande prova contro lo United, la storia conta. Ibrahimovic? Ibrahimovic è unico perché ha la capacità di leadership che altri non hanno. Ha fatto fare un salto in avanti a livello psicologico a tutto il Milan”.

MASSIMO AMBROSI A SKY SPORT – “Lui segue il taglio, dovrebbe riuscire ad accorciare un po’ di più, c’è un momento in cui potrebbe farlo ed impedire a Ben Nabhouane di calciare con facilità. E’ un giocatore a cui viene richiesto un passaggio ulteriore, è chiamato a prendere decisioni ancora più secche“.

RICCARDO TREVISANI A SKY SPORT – “Il Milan ha la rosa più lunga di quella della Roma, come undici è una bella lotta, la Roma ha un tridente eccezionale. Il portiere del Milan è 2/3 volte più forte di quello della Roma“.

FIKAYO TOMORI SU INSTAGRAM – “Dentro le ultime 16“. Il post completo: