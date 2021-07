Dicono di M…ilan – Le parole del 23 luglio

Ecco le parole della giornata raccolte nella rubrica de IlMilanista Dicono di M...ilan.

OSCAR DAMIANI A TUTTOSPORT - "Giroud è un giocatore certamente conosciuto. Esperto, non giovanissimo, sta ancora bene fisicamente, si era distinto in Nazionale. Può essere un’alternativa a Ibra, ma anche giocare in coppia con l’attaccante svedese. Giroud è fisico, forte di testa, intelligente nel gioco, sa far salire la squadra. Si tratta di un buonissimo acquisto. Nonostante Giroud negli ultimi anni non sia stato titolare, non si devono dimenticare le sue qualità tecniche. Ballo-Touré è in gamba, uno che gioca di squadra. Certo, non ti devi aspettare che con un suo colpo ti vinca da solo la partita. Ha bisogno di un gruppo in cui poter essere partecipe: così potrà dare il suo contributo. Lui è un giocatore di buone qualità, tatticamente non è al top, fisicamente importante, in fase di recupero può diventare prezioso. Forse è più adatto a giocare in una difesa a cinque, ma non dobbiamo dimenticare le cifre per cui è stato prelevato dal Monaco. A costi contenuti non ci si può aspettare di trovare un Dani Alves per 4-5 milioni. Kalulu? E' un ragazzo interessante. Sono stati bravi gli scout del Milan a scoprirlo e a proporlo. Ha fisicità come quasi tutti i giovani giocatori francesi. Sono atleti che se vengono da noi e hanno voglia di imparare, possono migliorare tantissimo sul piano tattico. Lo dice la storia: le qualità atletiche e tecniche non si discutono. Se Kalulu è già da Milan? È maturato anche grazie a qualche errore che gli servirà per fare esperienza. Non so se potrà essere tra i titolari, ma certamente è un’alternativa di livello".