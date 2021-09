Dicono di M…ilan – Le parole del 22 settembre

Ecco le parole di oggi 22 settembre 2021 sul mondo Milan

DAVIDE GATTI (PRESIDENTE LOMBARDIA UNO) A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Se sono stupito dalla crescita di Tonali? Stupito magari sì, perché Sandro l’anno scorso ha fatto oggettivamente fatica e la fase di apprendistato è durata più di quanto mi aspettassi, ma sul fatto che il Milan avesse fatto un colpo investendo su di lui non ho mai avuto dubbi. Ero straconvinto delle sue potenzialità e sono sicuro che crescerà ancora tantissimo. Andava aspettato, del resto è passato dalle partite dei campionati giovanili alla Serie A, giocando per la squadra dei suoi sogni, in pochissimo tempo, un periodo di ambientamento ci sta. In tanti si aspettavano tutto e subito da un ventenne. Anche il Milan, un anno fa, era una squadra giovane e in costruzione, ma nessuno ha chiesto a Pioli di vincere lo scudetto a tutti i costi...".

FABRIZIO BIASIN A TUTTOMERCATOWEB.COM - "Del Milan che prima va sotto e poi pareggia a Torino, fa specie il carattere. E quello, parliamoci chiaro, o ce l’hai o non ce l’hai. In particolare stupisce la crescita mentale di alcune ex, definiamole, “pecorelle smarrite”: Tonali qualche mese fa sembrava un pupo in cerca della mamma, ora alla bisogna s’incazza come un lupo maremmano; Leao aveva l’atteggiamento di Lucignolo nel Paese dei Balocchi, ora è sul pezzo come pochi; Diaz pareva un funambolo buono per le Ramblas, ora le prende e le dà. La maturazione dei rossoneri, prima ancora che nel gioco, è arrivata nella testa di tutta una serie di “seconde scelte” che al concetto espresso dai più (“queste qui sono solo alternative ai titolari…”) stanno rispondendo con i fatti: “Alternativa sarai tu, bello di zio”.