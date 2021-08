Dicono di M…ilan – Le parole del 2 agosto

Ecco le parole del giorno, 2 agosto 2021, raccolte nella rubrica de IlMilanista.it Dicono di M...ilan

Redazione Il Milanista

Dicono di M...ilan la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie tutte le parole della giornata sull'universo rossonero.

Dicono di M...ilan - Le parole della giornata

IL MILAN ANNUNCIA IL RINNOVO DI REFILOE JANE - "Il giorno del rinnovo a Casa Milan: a Casa tua". Il post completo:

IL MILAN SU TWITTER -"Il Pazzo compie gli anni: tanti auguri!". Il post completo:

ROMAN BABYE (D.G. DEL CSKA MOSCA) A SPORT 24 - "Nikola Vlasic ha chiarito la sua posizione, vuole lottare per le competizioni europee. Ma volere e avere questa opportunità sono cose diverse. Il club deve ottenere un'offerta decente, ma finora non c'è stata nessuna offerta. C'era interesse e continua, ma non c'è nessuna offerta che soddisfa il club".

NAOMI FEDELE A MILAN TV - "Sono molto felice e non vedo l'ora di dimostrare al mister di cosa sono capace. Tutte le esperienze che ho vissuto e le compagne che ho incontrato mi hanno aiutato ad essere qui oggi. Non vedo l'ora di giocare la Champions League, sarà una grande emozione."

NICCOLO' CECCARINO A TUTTOMERCATOWEB.COM - "Il Milan è pronto a definire il rinnovo di Kessié. Ormai l’operazione è in stato molto avanzato. Grazie anche alla volontà del centrocampista della Costa d’Avorio, che da Tokyo ha lanciato messaggi d’amore alla maglia rossonera. Maldini e Massara hanno praticamente soddisfatto la richiesta del giocatore, che ha chiesto 6 milioni di euro. Insomma ci siamo quasi, resta da sistemare qualche bonus ma Kessié rimarrà al Milan e firmerà un contratto fino al 2026.Sul fronte Warren Bondo c'è da segnalare la resistenza del Nancy che vorrebbe 1,5 - 2 milioni per venderlo. I rossoneri potrebbero riprovare un nuovo assalto all’inizio della prossima settimana. Va detto che il centrocampista ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e ha già un accordo con il Milan".

MASSIMO MARIANELLA A SKY SPORT 24 -"Io credo che il Milan possa fare molto bene. Ha preso un giocatore che è Giroud: è nella seconda parte della sua carriera, ma in Italia può fare 15-20 goal in una stagione; ha confermato due giocatori importantissimi giovani, secondo politica del club, che sono Tomori e Brahim Diaz e non era scontato".

ADRIANO GALLIANI A SPORTMEDIASET - "Sei anni? Non sono mai passati, vedendo le immagini, la musica bellissima, vedendo questi campioni scorrono i ricordi di una vita. Di un Milan acquistato da Silvio Berlusconi 35 anni fa, 30 anni di trofei. Era il 1991, ricordo la vittoria della Juve con gol di un monzese, Casiraghi".