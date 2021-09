Dicono di M…ilan – Le parole del 15 settembre

Ecco le parole della giorno 15 settembre 2021 sull'universo rossonero raccolte nella rubrica Dicono di M...ilan

Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero.

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

CLARENCE SEEDORF SU INSTAGRAM - "Nel 2014 ero l'allenatore del Milan quando giocammo l'ultima partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. Dopo 7 anni, i rossoneri ci ritornano affrontando uno dei rivali con il quale sono state scritte pagine di storia dei rispettivi club e di questo fantastico trofeo. In bocca al lupo Milan!".

BILLY COSTACURTA A SKY SPORT - "Il Milan arricchisce questa competizione, la rende più affascinante. Questi ragazzi, che questa sera giocheranno ad Anfield, credo abbiano veramente meritato la Champions grazie ad un gioco e delle prestazione che hanno sorpreso tutti. Tra l'altro arrivano da un momento molto positivo e sono curioso vederli giocare queste sera".

Sul match: "Credo che sia da esaltare il percorso del Milan e Klopp l'ha fatto. Il Milan è tornata ad essere una squadra che può stare a questi livelli. La prestazione con la Lazio ha entusiasmato tutti noi e ha spaventato Klopp. Il Milan può mettere in difficoltà questo Liverpool, che va molto forte".

CARLO PELLEGATTI A TUTTI CONVOCATI SU RADIO 24 - "Bello ritornare qui, ma subito tornare protagonisti! A noi non basta la presenza. Siamo tornati, ma dobbiamo essere protagonisti. Sapevamo quello che perdevamo quando non c'eravamo. Il Milan ora può vivere senza Ibra. Ma perchè? Grazie a Ibra. Ora sono a Liverpool, seguo la Youth League e l'atmosfera qui è molto bella".

ZLATAN IBRAHIMOVIC SU INSTAGRAM - "Non è lo scarpino a fare la differenza, bensì il piede".

FULVIO COLLOVATI A TMW RADIO - "Il Milan in questo momento è l'italiana che sta meglio fisicamente, ciò non toglie che l'impegno a Liverpool non è semplice. Ci vorrebbe il miglior Milan. Al posto di Ibra ci sarà Giroud, che rientra dopo il Covid, quindi non so come starà. Il Milan sta bene, è in condizione, è una squadra compatta, che corre e pressa. Ma giocare in campionato è un conto, in Champions è un altro. Anfield è un campo difficile, sarà una partita difficile".

RICCARDO GENTILE A SKY SPORT - "Rebic ha fatto due assist con la Lazio e merita di essere confermato. Giroud è pronto a tornare. Tonali è stato il migliore in campo e il suo approccio è stato convincente e questo fa ben sperare il Milan e il calcio italiano".

STEVE MCMANANAMAN A LIVERPOOL ECHO - "Non credo che il Liverpool dovrebbe avere troppi problemi. Il Milan è arrivato secondo in un campionato povero come quello italiano, non mi spaventa. Sarei molto sorpreso se il Liverpool non superasse il girone. Le serata di Champions sono speciali e quella con il Milan è una bella partita per ricominciare".

XAVIER JACOBELLI A SKY SPORT - "Sono fiducioso sul ritorno del Milan in Champions League, soprattutto dopo averlo visto contro la Lazio. La scelta del Milan di non correre rischi e di risparmiare Ibrahimovic è giusta, anche in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus. Voglio fare anche i complimenti al Milan per come si è comportato in merito alla questione dei biglietti per la Champions. Nell'ambiente rossonero c'è una grande unità".

SANDRO POCHESCI A TMW RADIO - "Io sono rimasto contento del Milan, sia perché sono milanista di fede sia perché Pioli è stato sottovalutato per troppo tempo. Il Milan andava al doppio rispetto alla Lazio, credo che ci sia una preparazione diversa delle due squadre. Sarri sta portando delle novità ma bisogna avere pazienza. Mourinho? E' uno che non sa perdere, per lui la vittoria è dovuta".

ANTONIO CONTE AI SKY SPORT - "Liverpool Milan sarà una bella partita e un bel test. I tifosi milanisti devono essere fiduciosi, il Milan sta facendo bene. Devono essere ottimismi e positivi".