Dicono di M…ilan – Le parole del 12 febbraio

MASSIMO TECCA A SKY SPORT – “L’unione di tante qualità messe insieme da un bravo allenatore come Pioli sono uno dei segreti del Milan. Importantissimo il rientro di Calhanoglu che è il direttore d’orchestra del Milan. Lo Spezia, tuttavia, non è un avversario semplice”

GIANLUCA DI MARZIO A SKY SPORT – “Non credo che il Milan abbia preso Mandzukic per lo scudetto ma per avere ancora più possibilità di entrare in Champions, visto che ci sono tante squadre in lotta per l’obiettivo. Il Milan sul mercato ha colmato delle lacune“.

ALESSANDRO VOCALELLI A LA GAZZETTA DELLO SPORT – “Donnarumma, già oggi tra i migliori portieri in circolazione, è destinato a diventare il numero uno al mondo. Vedrete che, alla fine di questo tira e molla, Donnarumma resterà comunque al Milan. Certo, la trattativa è ancora aperta, vivace e un po’ frizzante verrebbe da dire, ma seguendo il filo della logica, e non solo dei freddi numeri, non c’è un motivo reale, consistente, perché il matrimonio debba saltare. Oppure, per dirla in un altro modo: non c’è un motivo perché il Milan non debba finire per accontentare Donnarumma e non c’è un motivo perché lui debba decidere di andarsene. Ma al di là degli slogan abusati, sui soldi che non fanno la felicità, come il Milan ha ottimi motivi per puntare ancora su di lui anche Donnarumma ha ottimi motivi per scegliere ancora il rossonero. Perché è un valore la riconoscenza, perché la passione e il cuore valgono ancora di più e, per parlare in termini concreti, perché oggi non è facile e né scontato trovare meglio del Milan fuori dal Milan. Donnarumma al Milan è insomma, anche per il suo procuratore che sa fiutare il vento come pochi, un affare per tutti“.

MATTERO MARANI A SKY SPORT – “Con la Lazio in grande ascesa sarà una partita difficile che può avere un riflesso sul derby: se arrivi alla sfida col Milan anche con quattro punti non superi i rossoneri nemmeno vincendo. Questo è l’assillo del club nerazzurro, se dovesse riuscire ad andare in testa sarebbe importante psicologicamente“.

FRANCO BARESI SU INSTAGRAM – "Ricordo la prima volta a SanSiro… Mi chiedo come nasca un sogno forse è una sintesi di elementi fortunati, di passione e dedizione".